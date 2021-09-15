«Спартак» — «Легия»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» Москва — «Легия» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.
Ставка: обе забьют за 1.81.
«Можно вспомнить игры «Спартака» с «Легией», когда москвичи в группе Лиги чемпионов 6 побед одерживали. Чуть позже команды играли. Но нынешний «Спартак» — команда непредсказуемая. Вроде бы неплохой футбол показали с «Химками». Но при этом очень много моментов позволили «Химкам» создать. «Химки», наверное, наиграли больше, чем на 1 гол. В общем, футбол несбалансированный у команды Руя Витории.
«Легия» не в лучшем состоянии находится, судя по тому, как выступает в чемпионате Польши. В двух последних турах проиграли. И только на 16-м месте команда с 6 очками, к тому же разница отрицательная. В двух последних турах уступили «Висле» и «Вроцлаву» — по 0:1. Но недооценивать «Легию» не стоит. В квалификации обыграли пражскую «Славию», там надо было поднапрячься. Мы знаем «Славию» как организованную команду, умело прессингующую. «Легия» забила два мяча на выезде и два мяча дома.
Учитывая крен «Спартака» в атаку, думаю, обмен забитыми мячами будет. Поверить в то, что «Спартак» в Лиге Европы сыграет на ноль, не могу. Не верится», — сказал Генич.
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