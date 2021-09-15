«Интер» — «Реал»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Реал».



Ставка: ничья за 3.68.



«Римляне неплохо стартовали во внутреннем первенстве, потеряв впервые очки лишь несколько дней назад — 2:2 против «Сампдории» на выезде. В стартовых играх были уверенные победы над «Дженоа» (4:0) и «Вероной» (3:1), даже несмотря на потерю летом главного голеадора Ромелу Лукаку.



Думаю, что чемпион Италии намерен выступить успешно и на еврокубковой арене. Команда демонстрирует хорошую готовность на старте Серии А, поэтому не вижу никаких причин для сегодняшнего поражения, тем более играет она дома.



«Сливочные» в последние годы теряют былое величие, пусть и за четыре стартовых тура не смогли выиграть только один матч — со счётом 3:3 закончился вояж к «Леванте». С другой стороны, уже были разгромные победы в Ла Лиге над «Сельтой» (5:2) и «Алавесом» (4:1), где зажигал Бензема, имеющий в этих встречах 5+1.



На мой взгляд, у «королевского» клуба остаются перспективные кадры вперемешку с опытными бомбардирами вроде Карима Бензема. Скорее всего, это поможет увезти из Милана очко», — сказал Павлюченко.