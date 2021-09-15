«Шериф» — «Шахтёр»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Шериф» – «Шахтёр» Донецк в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Шахтёра» за 1.96.



«Молдавский «Шериф» практически без молдаван в составе дебютирует на групповой стадии Лиги чемпионов. Это, конечно, большое событие для команды Юрия Вернидуба. Четыре раунда квалификации «Шериф» прошел, героически пробился, абсолютно заслуженно.



«Шериф» очень хорошо играет в обороне. Мы видели это по матчам с Загребом, от которого ни одного мяча не пропустили. Затем были две игры в чемпионате, в которых «Шериф» тоже одерживал победы и не пропускал.



«Шахтёр» — проверенный, опытный лигочемпионский боец. «Шахтёр» не напугать легионерами в составе «Шерифа». Такое противостояние с постсоветского пространства.



У «Шахтёра» очень хорошо сбалансирован состав. Если появится Степаненко, он добавит надёжности в середине поля. Но здесь уже выбор для Де Дзерби есть.



По классу, мастерству и опыту «Шахтёр» выглядит предпочтительнее, хотя «Шериф» удивил многих. Но молдавский клуб основную задачу решил — пробился в группу. «Шахтёр» это сделал с горем пополам — в матче с «Монако».



«Шахтёру», конечно, хочется в этой группе сразу начать с победы. Всё-таки «Шериф», скорее всего, будет аутсайдером квартета. Поэтому предположу, что «Шахтёр» победит», — сказал Генич.