«Шериф» — «Шахтёр»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Шериф» – «Шахтёр» Донецк в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Шахтёра» за 1.96.
«Молдавский «Шериф» практически без молдаван в составе дебютирует на групповой стадии Лиги чемпионов. Это, конечно, большое событие для команды Юрия Вернидуба. Четыре раунда квалификации «Шериф» прошел, героически пробился, абсолютно заслуженно.
«Шериф» очень хорошо играет в обороне. Мы видели это по матчам с Загребом, от которого ни одного мяча не пропустили. Затем были две игры в чемпионате, в которых «Шериф» тоже одерживал победы и не пропускал.
«Шахтёр» — проверенный, опытный лигочемпионский боец. «Шахтёр» не напугать легионерами в составе «Шерифа». Такое противостояние с постсоветского пространства.
У «Шахтёра» очень хорошо сбалансирован состав. Если появится Степаненко, он добавит надёжности в середине поля. Но здесь уже выбор для Де Дзерби есть.
По классу, мастерству и опыту «Шахтёр» выглядит предпочтительнее, хотя «Шериф» удивил многих. Но молдавский клуб основную задачу решил — пробился в группу. «Шахтёр» это сделал с горем пополам — в матче с «Монако».
«Шахтёру», конечно, хочется в этой группе сразу начать с победы. Всё-таки «Шериф», скорее всего, будет аутсайдером квартета. Поэтому предположу, что «Шахтёр» победит», — сказал Генич.
- 15 сентября 2021
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:15
-
08:00
-
00:19
-
00:07
-
00:00
- 14 сентября 2021
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:37