«Спартак» — «Легия»: ставка Александра Мостового на матч 1-го тура Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия».



Ставка: победа «Спартака» за 1.93.



«Спартак» в минувшем сезоне подавал надежды на первое место, но в итоге не хватило концентрации, чтобы вступить в битву с «Зенитом». От «народной команды» ждали феерического старта, но в итоге получили девятое место после семи туров и скромные восемь забитых голов при таком огромном атакующем потенциале коллектива.



В последнем туре красно-белые обыграли «Химки», но неприятный осадок всё равно остался, ведь неизвестно, как бы проходила игра, если бы гол Кухарчука на 41-й минуте засчитали.



«Легия» начинала в Лиге чемпионов, как и соперник, но уступила на стадии квалификации Загребу. В чемпионате Польши армейцы после пяти туров занимают место в зоне вылета, чего никто не ожидал от столичной команды.



Я считаю, что победа в последнем туре должна мотивировать «Спартак» и в этой игре. Соперник у них непростой, но с ним можно играть и пока явно видно, что у «Легии» есть серьёзные проблемы.



Предполагаю, что нас ждут голы и победа Москвы. Моя ставка — победа «Спартака», — сказал Мостовой.

Прогноз на матч «Спартак» — «Легия» с коэффициентом 3.82.