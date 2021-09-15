«Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Металлург» Мг — «Авангард».



Ставка: ничья за 3.94.



«Магнитка» — «Авангард». Это ведь моя журналистская молодость, это финал 2004 года, плавно перешедший в четвертьфинал 2005-го. Это курица на клюшке лисёнка Тимоши, которого через десять минут будут бить ногами, это феерический проход Ягра от ворот до ворот. И я всё это видел своими глазами, без всяких телевизоров, вживую, и не откуда-то там сверху, а прямо от бортика.



Сейчас, конечно, и команды другие, и хоккей другой, но уверен, что он будет ничуть не менее интригующий и захватывающий, чем был тогда, когда ещё не было ни «Арены-Омск», ни «Арены-Металлург». Когда плей-офф игрался до трёх побед и пять матчей серии вместе с двумя перелётами укладывались в календарную неделю. Но вернемся к предстоящему матчу. Согласно статистике личных встреч небольшое преимущество есть у «Авангарда», но субъективно «Магнитка» в начале сезона выглядит немного основательней. «Ястребы» очень хорошо стартовали, но к четвертому матчу слегка поднакушались и уже в пятом проиграли «Йокериту», проигрывать которому никак были не должны. А «Магнитка» вроде тихой сапой, вроде никого особо не превосходя и не разрывая, набирает и набирает очки. А теперь еще и пропускает всё меньше.



Конечно, сейчас не плей-офф, командам ещё играть и играть, как медным котелкам до ржавчины. Расшибаться в лепешку и играть на разрыв аорты, но шикарная афиша такого матча отнюдь не блекнет. Между ними даже рядовые матчи простыми не бывают. Они даже в товарняках рубятся всерьёз.



Получается, что в этом противостоянии я не вижу победителя. И это действительно так – по крайней мере, в основное время. Потому что плюсы хозяев полностью перекрываются плюсами гостей, а минусы «ястребов» нивелируются минусами «Магнитки». Все будет решаться здесь и сейчас, и, скорее всего, решится из-за какой-нибудь глупой ошибки в овертайме. Надеюсь, что совершат её не хозяева, а они, наоборот, сумеют ей воспользоваться и наберут второе очко, которое в конце сезона точно не будет лишним», — сказал Лебедев.