«Ливерпуль» — «Милан»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов в Англии

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Милан».



Ставка: победа «Ливерпуля» и обе забьют за 2.70.



«Давно не играли «Ливерпуль» и «Милан». В последний раз – в финале в 2007 году в Афинах.



Сейчас у красных все в порядке. Мы видим уже три матча на ноль (хотя соперники были не такого серьёзного калибра). Например, с «Челси» был совсем иной футбол.



«Милан» приезжает в хорошем раскладе. «Россонери» не забили только в одном матче из 8 последних. Думаю, гости создадут большие проблемы для красных.



Полагаю, что здесь мы увидим «обе забьют», но при этом победа останется за «Ливерпулем». Потому что домашний стадион, да и состав интереснее», — сказал Казанский.