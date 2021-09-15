«Ливерпуль» — «Милан»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов в Англии
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Милан».
Ставка: победа «Ливерпуля» и обе забьют за 2.70.
«Давно не играли «Ливерпуль» и «Милан». В последний раз – в финале в 2007 году в Афинах.
Сейчас у красных все в порядке. Мы видим уже три матча на ноль (хотя соперники были не такого серьёзного калибра). Например, с «Челси» был совсем иной футбол.
«Милан» приезжает в хорошем раскладе. «Россонери» не забили только в одном матче из 8 последних. Думаю, гости создадут большие проблемы для красных.
Полагаю, что здесь мы увидим «обе забьют», но при этом победа останется за «Ливерпулем». Потому что домашний стадион, да и состав интереснее», — сказал Казанский.
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