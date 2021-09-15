«Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на матч регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккейный журналистПавел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Металлург» и «Авангард».



Ставка: обе забьют — нет за 4.55.



«Обе команды пока не показывают стабильный хоккей на старте сезона. «Металлург» победил два раза подряд в гостях – 6:2 с «Автомобилистом», 2:1 с «Барысом», но потом влетел дома «Салавату Юлаеву» (2:7).



После этого «Магнитка» натужно выиграла у «Адмирала» (4:3 ОТ), хотя уступала со счётом 1:3. И убедительно грохнула «Нефтехимик» (4:0) у себя дома, показав очень надёжную игру в обороне. Причём финский голкипер Юхо Олкинуора сделал сухарь, отразив 32 броска. Думаю, на Олкинуору и будет сделана ставка дома против «Авангарда».



Команда-чемпион из Балашихи отдыхала сразу четыре дня перед поездкой в Магнитогорск. После трёх побед последовали два поражения – от «Динамо» (2:5) и «Йокерита» (2:3), причем главный тренер Боб Хартли остался недоволен отдачей своих игроков.



Я бы в этом матче взял кэф 4,55 на то, что обе команды в основное время не забьют. То есть кто-то сделает сухарь. Помню, в прошлом сезоне это было прямо трендом, когда играли эти команды. Они ведь встречались не только в чемпионате, но и в плей-офф. Так вот, «Авангард» побеждал «Магнитку» со счётом 4:0, 2:0, 3:0, 4:0, проигрывал 0:3.



Да, были ещё пять матчей, когда обе команды забрасывали шайбы. Но трижды из этих случаев один из соперников забивал только один гол (2:1 ОТ, 7:1, 5:1). Как я вижу, это связано с тем, что Хартли будет точно играть от обороны в гостях против такого соперника, а уральцы не рискнут сильно открываться. Плюс Олкинуора и Шимон Грубец – очень хорошие вратари. Так что я жду, здесь кто-то сделает сухарь», — сказал Лысенков.