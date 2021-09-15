«Спартак» – «Легия»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы 15 сентября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» Москва – «Легия» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют за 1.84.



«Прогнозировать матчи «Спартака» тяжело всегда, но сейчас особенно. Вообще не знаешь, какой команда будет в следующей игре. Вроде бы пауза пошла на пользу. Матч против «Химок» был неплохим, достаточно уверенно победили. Но это по счёту. Пропустили только в концовке после удара Глушакова, но моментов у соперника было очень много. Но радует, что Промес сыграл хорошо, Мозес форму набирает. В общем, положительные сдвиги вроде бы есть. И, конечно, хотелось бы, чтобы поступательное движение вперёд продолжалось.



«Легия» неудачно играет у себя в чемпионате. Сложно сказать, с чем это связано. С другой стороны, она довольно убедительно выглядела в еврокубках. С «Динамо» Загреб немножко не повезло в квалификации Лиги чемпионов, а вот очень крепкую пражскую «Славию» прошли. К этому сопернику мы обязаны относиться серьёзно. «Рубин» уже проиграл «Ракуву», здесь оппонент сильнее.



Я поставлю на «обе забьют». У «Спартака» достаточный потенциал, чтобы забить дома. Соболев выглядит неубедительно, но есть Понсе, Ларссон, Промес. При этом в обороне ни о каком порядке речь не идёт. У «Легии» будут моменты в обязательном порядке», — сказал Титов.

Прогноз на матч «Спартак» — «Легия» с коэффициентом 3.82.