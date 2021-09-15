«Атлетико» — «Порту»: прогноз Дениса Наливайко на игру Лиги чемпионов

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Атлетико Мадрид» — «Порту».



Ставка: обе забьют за 2.00.



«Безусловно, «Атлетико» является фаворитом, но я бы не стал ставить на команду Симеоне, потому что «Атлетико» пропускает достаточно регулярно и победы добывает в компенсированное время. Именно в игровом плане на старте чемпионата команда не оправдывает роли фаворита, куда эту команду все записывали до начала сезона. Пока есть проблемы.



Что касается «Порту», то команда тоже пока не проигрывает в чемпионате Португалии, но тоже регулярно пропускает. Мне кажется, что в этом матче будет интересной ставка «обе забьют». Учитывая, как «Атлетико» играл с «Эспаньолом», вырвав победу, но допустив много моментов у своих ворот, данная ставка выглядит перспективной. «Порту» – атакующая команда, которая реализует хотя бы один из своих моментов, даже играя в гостях», — сказал Наливайко.