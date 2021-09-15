«Интер» – «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Италии

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Интер» – «Реал Мадрид» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 2.5 за 1.75.



«Интер» потерял первые очки в чемпионате — в Генуе в матче с «Сампдорией». Вели в счете, но удержать преимущество команда Индзаги не смогла. Хотя до этого и с «Дженоа», и с «Вероной» миланцы здорово смотрелись.



Мадридский «Реал» после возвращения на «Сантьяго Бернабеу» голевую перестрелку устроил с «Сельтой» — выиграл 5:2. Много создал, но многое позволил сопернику. Немножечко в дворовый футбол сейчас играет команда Анчелотти. Сама лихо бежит. Видно, что в хорошей форме Бензема, сделавший хет-трик с «Сельтой». Но новая оборона, молодые играют (тот же Гутьеррес). С балансом могут быть проблемы. «Интер» может этим воспользоваться.



Команды хорошо друг друга знают, в прошлой Лиге чемпионов «Реал» дважды обыграл «Интер». Особенно повезло в мадридской встрече, когда забили в концовке.



Думаю, в первом туре вряд ли команды будут опасаться друг друга, тем более что «Шахтер» и «Шериф» у них в группе. Здесь можно попробовать сыграть верх — либо обе забьют и тотал больше 2,5 мяча, либо просто тотал больше 2,5 мяча», — сказал Генич.