«Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг»: прогноз Ильи Казакова на игру 1-го тура ЛЧ в Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг».



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.90.

«Манчестер» потерял очки в начале этого сезона. Но после этого «горожане» одержали две крупные победы.



Зато «Лейпциг» на старте сезона не похож на самого себя образца прошлого сезона. «Быкам» не хватает сыгранности.

Если бы команды играли позже, можно было бы предположить, что немцы будут претендовать на ничью, но сейчас никаких шансов на это нет.

Я предлагаю поставить на то, что «Сити» победит с форой (-1,5). Это хорошие и верные деньги. «Лейпциг» умеет забивать, но это ему не поможет.

Также я бы взял ТБ (3.5). Тут очень высокий коэффициент – около 2.5. Это очень хорошее предложение», — сказал Казаков.