«Интер» — «Реал»: ставка Максима Калиниченко на матч группового раунда Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч группового этапа Лиги чемпионов «Интер» – «Реал» Мадрид.



Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.99.

«Стартовый тур группового этапа Лиги чемпионов – много топовых матчей проводится уже в этом раунде еврокубка. Один из них – «Интер» с мадридским «Реалом». Это очень интересный матч, встречу этих команд в группе мы уже наблюдали в прошлом сезоне.

В том групповом этапе все менялось после каждого тура, невозможно было предсказать, кто выйдет из группы, а кто – нет. «Реал» в итоге смог финишировать первым в квартете, а вот «Интер» занял последнее место. Именно после той неудачи миланцы и начали свой длинный поход за Скудетто.

Сейчас «Реал» — очень весёлый клуб, который много пропускает и сам немало забивает. Мадридцы едут в гости к действующему чемпиону Италии, который в последнем туре Серии А неожиданно для многих сыграл вничью с «Сампдорией» (2:2).

Тем не менее, команда Индзаги имеет свой стиль. Это уже совсем не та команда, что была год назад. Поменялся тренер, ушли некоторые ключевые игроки. Но и «Реал» тоже «уже не тот». Руководить «сливочными» вернулся Карло Анчелотти, произведена пара важных изменений в составе.

«Интеру» необходимо вкатываться в сезон – ставить всех своих звёзд на боевые рельсы. Все-таки в составе есть чемпионы и Европы, и Италии. Конечно, непросто заставить таких разных футболистов работать в слаженном коллективе. Думаю, тренерский штаб Индзаги справится с этой задачей.

Соперник в этом матче у миланцев очень статусный. Думаю, забитые мячи точно будут. Обе команды результативно проводят свои встречи в новом сезоне. По моему мнению, свой атакующий стиль игры они обе не поменяют. Мой вариант ставки здесь – обе команды забьют, а также тотал больше 2.5», — сказал Калиниченко.