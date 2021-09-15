«Интер» — «Реал Мадрид»: прогноз Егора Титова на встречу группового турнира Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Интер» – «Реал Мадрид» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: ничья за 3.64.



«Одна из самых ярких афиш среды в Лиге чемпионов. В прошлом году «Интер» и «Реал» также играли на групповой стадии Лиги чемпионов, и «Реал» выиграл обе встречи, хоть и с большим трудом. «Интер» в итоге даже из группы выйти не сумел. Сейчас команды изменились. Прежде всего, поменялись тренеры и там, и там. У «Интера» Симоне Индзаги сменил Конте, а в «Реале» на место Зидана пришёл Анчелотти.



Что объединяет обе команды на старте сезона, они играют в привлекательный, нескучный футбол. «Реал» вообще очень много забивает, но при этом баланса в игре не чувствуется. Команда пока и очень много пропускает. Но это объяснимо. Команду покинул Варан, пока не играет Кроос. Проблемы чувствуются. И есть явный перекос в атаку. У «Интера» баланс вроде бы более осязаемый, но тоже не всё гладко. Когда теряешь такого нападающего, как Лукаку, то проблемы не могут не появиться.



Я думаю, что футбол получится весёлым, с голами. Но рискну поставить на ничью. Не вижу пока что преимущества ни у одной из команд», — сказал Титов.