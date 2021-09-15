«Спартак» — «Легия»: ставка Максима Калиниченко на матч группового этапа Лиги Европы

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Легия».
Ставка: победа «Спартака» за 1.87.
«Старт групповых этапов еврокубков – начинаются волнительные матчи для фанатов РПЛ. В первом туре Лиги Европы сойдутся московский «Спартак» и польская «Легия».
Красно-белые сейчас регулярно треплют нервы своим болельщикам. Вроде как в последнем туре РПЛ они смогли уверенно обыграть «Химки» (3:1). Но до этого особо хороших игр у команды Витории не было.
Соперник у «Спартака» в этом туре ЛЕ подходящий — «Легия» переживает не лучший виток в своей истории. С чемпионством не задалось у этой команды. Не считаю я сейчас этот польский клуб очевидным раздражителем для москвичей.
Не думаю, что «Спартаку» стоит сильно бояться своего соперника в этом матче, даже несмотря на нынешнюю форму красно-белых. После победы над «Химками» у них есть позитивный эмоциональный фон, который теперь необходимо направить на матч Лиги Европы. Тем более что надо набирать очки в этом матче – остальные встречи не сулят легкой прогулки. Там «Спартак» будут ждать «Лестер» и «Наполи».
С хорошим настроением будет «Спартак» дома принимать «Легию». Здесь мои патриотические чувства, конечно, рвутся наружу. Я предлагаю поставить на победу «Спартака». По моему мнению, красно-белые сейчас все-таки в состоянии побить польскую команду», — сказал Калиниченко.
Прогноз на матч «Спартак» — «Легия» с коэффициентом 3.82.
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