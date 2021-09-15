«Интер» — «Реал Мадрид»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов в Милане

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Интер» – «Реал Мадрид».
Ставка: ТБ 3 за 2.24.
«Обе команды на ходу. «Интер» много забивает. Симоне Индзаги – сторонник атакующего футбола. Команду покинул Лукаку, это большая потеря. Взяли Джеко, по характеристикам похожий футболист, но он не такой забивной и мощный. Хотя игрок очень хороший.
В «Реале» по-прежнему в полном порядке Карим Бензема. С каждой игрой выглядит всё лучше Азар. Очень сильно прибавил Винисиус: когда он получает мяч на скорости, то остановить его очень сложно (напоминает в этом компоненте бразильского Роналдо).
Игра будет интересной. Уверен, что обе команды будут атаковать. Хотя обе гибкие, могут подстроиться под соперника.
Отмечу, что у «Реала» проблемы в обороне, последний матч с «Сельтой» это показал.
Думаю, что в этой игре будет много голов. Команды наверняка займут первые два места в группе. Именно в очных встречах они решат, кто будет первым. Право на ошибку у них ещё есть, они могут показать всё, на что способны. Мой прогноз – ТБ 3», — сказал Мор.
- 15 сентября 2021
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:15
-
08:00
-
00:19
-
00:07
-
00:00
- 14 сентября 2021
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:37