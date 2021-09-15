«Интер» — «Реал Мадрид»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов в Милане

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Интер» – «Реал Мадрид».



Ставка: ТБ 3 за 2.24.



«Обе команды на ходу. «Интер» много забивает. Симоне Индзаги – сторонник атакующего футбола. Команду покинул Лукаку, это большая потеря. Взяли Джеко, по характеристикам похожий футболист, но он не такой забивной и мощный. Хотя игрок очень хороший.



В «Реале» по-прежнему в полном порядке Карим Бензема. С каждой игрой выглядит всё лучше Азар. Очень сильно прибавил Винисиус: когда он получает мяч на скорости, то остановить его очень сложно (напоминает в этом компоненте бразильского Роналдо).



Игра будет интересной. Уверен, что обе команды будут атаковать. Хотя обе гибкие, могут подстроиться под соперника.



Отмечу, что у «Реала» проблемы в обороне, последний матч с «Сельтой» это показал.



Думаю, что в этой игре будет много голов. Команды наверняка займут первые два места в группе. Именно в очных встречах они решат, кто будет первым. Право на ошибку у них ещё есть, они могут показать всё, на что способны. Мой прогноз – ТБ 3», — сказал Мор.