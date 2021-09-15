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«Спартак» — «Легия»: прогноз Дмитрия Симонова на игру Лиги Европы в Москве

«Спартак» — «Легия»: прогноз Дмитрия Симонова на игру Лиги Европы в Москве
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Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Спартак» — «Легия».

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 за 1.95.

«Могу сказать, что победа красно-белых над «Химками» со счетом 3:1 произвела на меня положительное впечатление. Перед матчем я узнавал, какое настроение в команде, и оно было хорошее. Конечно же, ключевую роль для «Спартака» сыграло возвращение двух лидеров атаки: Квинси Промеса и Мозеса.

Через первого строится вся атакующая линия «Спартака». Мозес — это человек, который одним ударом, пасом, дриблингом может добиться результата. В исполнении Мозеса бывают решающие моменты. Мы видели это уже много раз.

Считаю, что отсутствие этих двух футболистов играло ключевую роль для «Спартака» на старте сезона. У красно-белых были серьёзные проблемы в наступлении. Как только вернулись Промес и Мозес, так и начали поражать ворота соперника.

В этом плане считаю, что «Спартаку» по силам как минимум дважды поразить ворота «Легии». Коэффициент предлагается хороший — 1.95. То есть это ставка на тотал первой команды больше 1.5 мяча.

Мне кажется, что у «Спартака» есть все шансы, чтобы дважды забить «Легии». Польский клуб в последнем отборочном раунде Лиги Европы дважды пропустил от пражской «Славии» на выезде. Два последних матча чемпионата Польши «Легия» проиграла со счётом 0:1. Но мне кажется, что всё же класс «Спартака» выше.

Сейчас «Легия» испытывает серьёзные проблемы, во-первых, с игрой, а во-вторых, с сохранностью своих ворот. Эта команда очень много и регулярно пропускает, поэтому у «Спартака» есть все шансы поразить ворота «Легии» дважды.

Сейчас я позитивно настроен по отношению к «Спартаку». Думаю, что московский клуб в нынешнем состоянии способен выиграть и у «Легии», и дерби у ЦСКА. На всякий случай перестрахуюсь, так как оборона у «Спартака» работает неидеально, всё может быть. Поэтому и остановлюсь на индивидуальном тотале больше полутора», — сказал Симонов.

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