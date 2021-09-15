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«Интер» — «Реал»: прогноз Александра Вишневского на матч 1-го тура группы Лиги чемпионов

«Интер» — «Реал»: прогноз Александра Вишневского на матч 1-го тура группы Лиги чемпионов
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Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Интер» — «Реал Мадрид».

Ставка: ничья за 3.72.

«Сначала я думал поставить на «Реал», который выглядит весьма солидно, хотя и «Интер» тоже смотрится неплохо. «Реал» испытал огромные проблемы в матче с «Сельтой» — проигрывал 0:1, потом 1:2, но потом «Сельта» развалились, и в итоге команда Анчелотти выиграла 5:2. Меня очень удивило, что сыграли все четверо латиноамериканцев, которые играли за полтора дня до этого отборочные матчи в Южной Америке за свои сборные. Боюсь, что теперь они будут не в лучшем состоянии. Милитао, Вальверде, Каземиро и Винисиусу придется тяжело. Вдобавок «Реалу» придется тяжело на левом фланге обороны, так как там травмированы Марсело и Менди. Если туда передвинут Алабу, то это ослабит центр.

Это навевает на мысли, что «Интер» забьет в этом матче. Эти команды обычно результативно играют, в том числе и друг с другом. У «Интера» теперь нет Лукаку, но атакующий потенциал команды по-прежнему мощный. Учитывая проблемы «Реала» в обороны и то, что почти в каждом матче команда пропускает, можно поставить на то, что обе команды забьют.

Что касается исхода, то я поставлю на ничью. Команды только начинают свой путь в группе, для «Интера» ничья против самого топового соперника в группе будет неплохим результатом. Для «Реала» начать с выездной ничьей тоже неплохо. Шансы в этом матче примерно равны», — сказал Вишневский.

«Интер» — «Реал». При Зидане и Рамосе в Лиге чемпионов такого безобразия не было «Интер» — «Реал». При Зидане и Рамосе в Лиге чемпионов такого безобразия не было
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