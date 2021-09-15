«Спартак» — «Легия»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги Европы 15 сентября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия».



Ставка: победа «Спартака» за 1.87.



«Красно-белые» провалились в Лиге Чемпионов, вылетев от лиссабонской «Бенфики» (0:2 и 0:2). Во внутреннем первенстве дела тоже не очень — команда идет только девятой. Тем не менее несколько дней назад наконец-то получилось выиграть — со счетом 3:1 переиграны «Химки».



Мне очень понравилась игра москвичей после паузы на игры национальных команд. Если они продолжат и сегодня демонстрировать высокий уровень игры, то три очка в кармане. Думаю, это единственный матч в группе, когда «Спартак» выглядит фаворитом в паре.



Поляки также вылетели из Лиги Чемпионов, но в квалификации Лиги Европы прошли неуступчивую «Славию» (2:2 и 2:1). К сожалению, после этого последовали поражения в регулярном первенстве. Сначала они уступили «Висле» на выезде 0:1, а затем с таким же счетом проиграли «Шленску».



На мой взгляд, сегодня гостям будет сложно. Они попали в сложную группу и, возможно, стоит задуматься о внутреннем первнестве, где положение в таблице катастрофическое. К тому же матч состоится на чужом стадионе против опытного противника», — сказал Павлюченко.