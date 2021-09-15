«Спартак» — «Легия»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги Европы 15 сентября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия».
Ставка: победа «Спартака» за 1.87.
«Красно-белые» провалились в Лиге Чемпионов, вылетев от лиссабонской «Бенфики» (0:2 и 0:2). Во внутреннем первенстве дела тоже не очень — команда идет только девятой. Тем не менее несколько дней назад наконец-то получилось выиграть — со счетом 3:1 переиграны «Химки».
Мне очень понравилась игра москвичей после паузы на игры национальных команд. Если они продолжат и сегодня демонстрировать высокий уровень игры, то три очка в кармане. Думаю, это единственный матч в группе, когда «Спартак» выглядит фаворитом в паре.
Поляки также вылетели из Лиги Чемпионов, но в квалификации Лиги Европы прошли неуступчивую «Славию» (2:2 и 2:1). К сожалению, после этого последовали поражения в регулярном первенстве. Сначала они уступили «Висле» на выезде 0:1, а затем с таким же счетом проиграли «Шленску».
На мой взгляд, сегодня гостям будет сложно. Они попали в сложную группу и, возможно, стоит задуматься о внутреннем первнестве, где положение в таблице катастрофическое. К тому же матч состоится на чужом стадионе против опытного противника», — сказал Павлюченко.
- 15 сентября 2021
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:15
-
08:00
-
00:19
-
00:07
-
00:00
- 14 сентября 2021
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30