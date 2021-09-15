«Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют за 1.97.



«Мне кажется, «Лейпциг» прекрасно понимает, какой соперник ему достался в первом туре Лиги чемпионов. Он понимает, что собственных возможностей играть от обороны здесь не хватит. Во-вторых, с «Ман Сити», возможно, даже перспективнее играть на встречных курсах. У Гвардиолы не всегда надёжная оборона, не всегда надёжные вратари.



Думаю, в этом матче нужно ждать забитых мячей. Очень хороший коэффициент 1,97 на «обе забьют». «Лейпциг» не должен ехать на заклание, не должен настраиваться на игру от обороны. Он должен спокойно ехать, достойно играть. Возможности забить гол на «Сити оф Манчестер» у немцев будут», — сказал Андронов.