«Спартак» — «Легия»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к игре Лиги Европы
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Сегодня, 15 сентября, в 17:30 по московскому времени начнётся матч группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией». Кто начнёт турнир с победы? У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков.
Забери свой бонус в три простых шага:
1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.
2. Пройди полную идентификацию.
3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей на матч «Спартак» — «Легия».
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