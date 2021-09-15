«Спартак» — «Легия»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к игре Лиги Европы

Сегодня, 15 сентября, в 17:30 по московскому времени начнётся матч группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией». Кто начнёт турнир с победы? У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков.



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