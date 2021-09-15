«Ливерпуль» — «Милан»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов в Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Милан».



Ставка: победа «Ливерпуля» в 1-2 гола за 2.30.



«Ливерпуль» приятно удивил своей игрой в Лидсе. Мне казалось, что у мерсисайдцев будут проблемы. Они если и были, то первые 15 минут, а затем красные прибрали инициативу к рукам и не отпускали её до финального свистка. Класс игроков слишком высок. Хватило даже игры на 70 процентов от своих возможностей, чтобы этот непростой «Лидс» переиграть.



Конечно, потеря Эллиотта — это серьёзно. В 18 лет парень стал основным игроком в такой и без того сильной команде. Для «Ливерпуля» потеря боевой единицы — это очень серьёзно. Не думаю, что это будет сказываться вот прямо сейчас, особенно посмотрев игру с «Лидсом».



Тот матч должен придать уверенности игрокам, чего им очень хочется. Они на этом не остановятся. Мане наконец-то забил. Нанес 10 ударов и вот отметился. Салах хорошо двигается, Жота в порядке. Пока у «Ливерпуля» всё нормально.



«Милан» тоже хорошо начал сезон. Играет без потерь и хорошо действует без мяча, что очень важно в таком матче для команды Пиоли. Если сравнивать две команды, то всё-таки класс англичан выше. Именно за счёт этого класса хозяева здесь и добьются положительного результата.



На чистую победу ставить не очень валуйно, поэтому мне приглянулась победа «Ливерпуля» в 1 или 2 мяча. Не думаю, что здесь будет крупная победа, но в 1-2 мяча «Ливерпуль» должен выиграть. Коэффициент тут сразу возрастает с 1,50 до 2,30. Вот такой вот мой вариант на эту игру», — сказал Петросьян.