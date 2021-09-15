«Атлетико» Мадрид – «Порту»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» Мадрид – «Порту» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: 2-3 гола в матче за 1.94.



«В последнем туре чемпионата Португалии «Порту» героически отбился от лиссабонского «Спортинга» — 1:1. «Атлетико» же совершил подвиг, вырвав победу на 99-й минуте у «Эспаньола»: Лемар пробил, после чего ошибся вратарь Лопес. Где-то «Атлетико» везет в последних двух турах. До этого «Вильярреал» в свои ворота в концовке забил — 2:2. Но везение надо заслужить. У «Атлетико» сейчас очень мощная скамейка, очень хороший подбор игроков, и Симеоне постоянно ротирует состав, чтобы свежесть на старте сезона команда сохраняла.



У «Порту» много очень любопытных футболистов в составе. Всегда они хотят себя проявить на уровне Лиги чемпионов. Так что соперник непростой для старта.



Играть чистый «Атлетико» я бы не рискнул, а вот вариант «2-3 гола в матче» мне в целом нравится. У «Порту» в последних пяти матчах этот вариант доезжал. У «Атлетико» этот вариант доезжал в трех случаях из пяти. Ничья 1:1, 2:0, 2:1 в ту или иную сторону», — сказал Генич.