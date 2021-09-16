«Локомотив» — «Марсель»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги Европы «Локомотив» — «Марсель».
Ставка: ничья за 3.90.
«Локомотив» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, что принесло команде путёвку в Лигу Европы. В чемпионате России железнодорожники выступили очень достойно, заняв третью позицию.
Старт нового первенства красно-зеленые проводят неплохо и после семи туров удерживают третью позицию. В последней игре «Локо» очень здорово смотрелся с «Крыльями Советов».
«Марсель» порадовал на старте нового сезона. «Провансальцы» после четырёх туров не знают поражений – три победы и ничья с «Бордо» принесли 10 очков и третью позицию в турнирной таблице. В двух последних турах Лиги 1 «Олимпик» одолел по очереди «Сент-Этьен» (3:1) и «Монако» (2:0).
Не могу не отметить последний матч французского клуба. Бело-синие были на высоте и смотрелись очень достойно. Могут сказать одно – «Локомотиву» будет сегодня несладко.
Московский коллектив переживает перестройку, но у команды есть ротация и выбор, что делает шансы на успех соперников равными. Предлагаю сделать ставку на мирный исход. Моя ставка – ничья», — сказал Мостовой.
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