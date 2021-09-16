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«Сибирь» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Сибирь» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Сибирь» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.72.

«Матч во Владивостоке выдался для бело-голубых даже тяжелее, чем предполагалось изначально, но в итоге всё завершилось вполне ожидаемыми двумя очками, хоть и добытыми в самый последний момент. Щипачёву наверняка налили в раздевалке – он у нас, в КХЛ, теперь лучший ассистент «всех времён и народов». «Динамо» возвращается домой, но не сразу, а через Новосибирск, где москвичей ждёт «Сибирь», постепенно проваливающая свой очередной сезон.

Третий выездной матч – это накопление усталости, но накопление ещё далеко не критичное. Поэтому я не вижу в Новосибирске ничего такого, что может помешать бело-голубым взять очередные два очка. Даже несмотря на то что у сибиряков было на сутки больше времени на отдых и восстановление и им при этом не нужно было никуда ехать.

«Динамо» в Новосибирске будет нелегко. Но в третьем периоде бело-голубые «Сибирь» дожмут, потому что хорошо знают, как это делается, а вот оппонентов на концовку как раз не хватает. Будет победа в основное время и с преимуществом в пару шайб. Скромно, но со вкусом», — сказал Лебедев.

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