«Бетис» — «Селтик»: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги Европы

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Бетис» – «Селтик».



Ставка: победа «Бетиса» за 1.68.



«Я начну с «Селтика». Как вы знаете, команда закончила прошлый сезон на втором месте в чемпионате Шотландии с отставанием в 25 очков от «Рейнджерс». Играли в квалификации, уверенно прошли «Яблонец», потом прошли «АЗ Алкмар» (но «АЗ» не в порядке, они продали всех своих лидеров и пока их заменить не смогли).



В новом сезоне у «Селтика» 3 победы и 2 поражения. При этом победы со сказочным счётом: дважды по 6:0 и один раз 3:0. Это говорит о том, что если у команды что-то получается, то она играет до конца и в своё удовольствие. В команде играет защитник Старфельт, которого мы все знаем по игре за «Рубин». Выделяется японский нападающий Фурухаси.



У «Бетиса» полным-полно опытных игроков. Команда очень хорошо укомплектована. Понимаю, что включаться на все 90 минут ей будет сложнее, чем «Селтику». Но здесь известный тренер Мануэль Пеллегрини. «Бетис» – классическая испанская команда, которая может держать мяч. Там играют Бартра, Бельерин, Миранда, Монтойя, Кальдерон, Вильям Карвалью, Родри Санчес, Хоакин, Серхио Каналес, Фекир – это люди, которые умеют в футболе всё.



Думаю, что дома «Бетис» заберёт мяч и будет играть уверенно. А «Селтик» здорово выступает только тогда, когда всё получается. Если что-то идёт не по плану, то «кельты» игру проигрывают», — сказал Мор.