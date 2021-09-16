«Локомотив» — «Марсель»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги Европы в Москве

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги Европы «Локомотив» — «Марсель».



Ставка: победа «Марселя» за 2.10.



«Железнодорожники победили в прошлом матче «Крылья Советов» со счётом 2:0 и продолжили борьбу за самые высокие позиции. Они впервые в регулярном первенстве сыграли на ноль, но в очередной раз забили. Стоит отметить, что москвичи играли с достаточно серьёзными противниками.



На мой взгляд, хозяева поля постараются дать бой, однако будет очень тяжело. Всё-таки коллектив попал не в самую приятную группу, да и сил оставлено на внутреннее первенство много, вряд ли футболистов хватит на 90 минут.



«Провансальцы» на днях не оставили шансов довольно-таки крепкому «Монако» (2:0). Сейчас клуб идёт в группе лидеров Лиги 1, забивая во всех встречах регулярного первенства минимум дважды. Очки потеряла марсельская дружина лишь в противостоянии с «Бордо» (2:2) на своём поле.



По моему мнению, у бело-голубых огромный потенциал и они могут выйти из группы. Состав подобрался великолепный, так что даже на выезде французская дружина кажется фаворитом. В последних играх она доказывала свой класс», — сказал Павлюченко.