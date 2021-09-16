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«Сибирь» — «Динамо» М: ставка Владимира Плющева на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Сибирь» — «Динамо» М: ставка Владимира Плющева на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России сделал свою ставку на матч КХЛ «Сибирь» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» за 1.92.

«Против хозяев в этом матче будет всё. И эпидемия травм игроков основы, и явные проблемы с игрой в нападении. Тренерский штаб никак не может наладить ни большинство, ни активное давление в чужой зоне, ни комбинационное взаимопонимание в тройках. 10 дней назад «Сибирь» уже встречалась с «Динамо» в Москве и проиграла в одну калитку. То же самое случится с командой Мартемьянова и на домашнем льду.

От разгромного поражения новосибирцев спасёт только то, что соперник приедет к ним после тяжёлого двухматчевого визита на Дальний Восток, на пике проблем, связанных с резкой сменой часовых поясов. Именно поэтому мы вряд ли увидим больше четырёх заброшенных шайб. Но в итоговом успехе «Динамо» не сомневаюсь. У бело-голубых разыгралась молодёжь, в отличной форме Шипачёв. Московская команда продлит свою победную серию до 6 матчей. Выбираю ставку победа «Динамо» в основное время», — сказал Плющев.

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