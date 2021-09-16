«Байер» — «Ференцварош»: прогноз Алексея Андронова на матч группового этапа Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Байер» – «Ференцварош» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 3 за 1.96.



«Этот матч примечателен тем, что тренер «Ференцвароша» Петер Штегер раньше работал в Германии. Работал он в «Кёльне», который является главным врагом «Байера», это главное дерби. Конечно, игрокам Леверкузена уже успели об этом напомнить в средствах массовой информации, в интернете. Возможно, будет определённая ротация у «Байера». Представители нашего вратаря Андрея Лунёва рассчитывают, что он выйдет на поле.



Мне кажется, Леверкузен будет играть с абсолютно открытыми глазами, в своём стиле — с большим владением мячом, с попытками создавать как можно больше моментов у чужих ворот. Не верю в то, что сколько-нибудь оборонительная модель будет применена в этом матче. А стало быть, можно ждать забитых мячей. «Ференцварошу» терять нечего. Хотя Штегер, наверное, всё-таки закроется поначалу.



Думаю, «тотал больше 3 мячей с расходом» — самая лучшая ставка на этот матч», — сказал Андронов.