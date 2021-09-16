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«Локомотив» — «Марсель»: прогноз Алексея Смирнова на матч 1-го тура Лиги Европы

«Локомотив» — «Марсель»: прогноз Алексея Смирнова на матч 1-го тура Лиги Европы
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Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Марсель».

Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.80.

«Букмекеры считают гостей фаворитами, предлагая за их выездную победу коэффициент в районе двойки. Для меня это не очень понятно. На старте сезона железнодорожники провели ужасный матч с «Зенитом» за Суперкубок России, но после этого они идут без поражений. Кроме того, лидеры атаки Франсуа Камано и Федор Смолов сейчас на ходу. Эмоционально и физически красно-зеленые не могут подходить к этой встрече в роли явного андердога.

Понятно, что в «Марселе» есть ряд индивидуально сильных игроков, но французам в этом поединке могут и не дать привычного свободного пространства, какое обычно у них есть во внутреннем чемпионате. К тому же этот матч пропустит лидер команды Димитри Пайе, который получил травму. Я думаю, что в предстоящей встрече у хозяев есть шанс заработать очки. Ставлю на 1X», — сказал Смирнов.

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