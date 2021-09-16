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«Спартак» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на дерби КХЛ

«Спартак» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на дерби КХЛ
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Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал свою ставку на матч КХЛ «Спартак» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.12.

«Редкий случай: красно-белые в таблице выше армейцев. Но после дерби будет наоборот. Искромётного хоккея не жду: три, максимум четыре гола, и итоговая победа ЦСКА. «Барысу» вице-чемпионы проиграли из-за провальных действий шведского легионера в воротах. Но тут никаких кадровых экспериментов не будет. В рамку поставят надёжного, прогрессирующего Федотова, подарков от которого «Спартак» не дождётся.

А без подарков рассчитывать на успех команда Миронова не сможет. Цепляться в матчах с более мастеровитыми соперниками она может, обыгрывать их – нет. Показательно, что и СКА, и «Салават» без особых проблем «съели» спартаковское нападение. Московские армейцы тоже сумеют это сделать. Для победы подопечным Фёдорова даже особых нервов не потребуется. Ставим на победу ЦСКА в основное время», — сказал Плющев.

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