«Галатасарай» — «Лацио»: прогноз Павла Занозина на матч группового раунда Лиги Европы

Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/2022 «Галатасарай» — «Лацио».
Ставка: ТБ 2.5 за 1.81.
«Галатасарай» против «Лацио», да и вообще в Лиге Европы в этом сезон много классных команд. УЕФА пытается сделать всё, чтобы Лига Европы была второй Лигой чемпионов. В любом случае вывеска «Галатасарай» — «Лацио» неплохо смотрелась бы и в главном турнире. Но пока говорим о втором турнире.
«Лацио» на старте выиграл два матча, но затем уступил «Милану». «Галатасарай» пока выступает не очень ровно в Турции, хотя за этим чемпионатом пока не очень следят. «Галатасарай» сейчас в середине таблицы, ближе к лидерам, но пока явно не одна из ведущих команд.
Нельзя сказать, что «Галатасарай» в хорошей форме. Есть сильные игроки, есть ветераны, но, наверное, «Лацио» может считаться фаворитом. Однако дома «Галатасарай» традиционно силён и опасен. Думаю, что вы все помните ту вывеску: «Добро пожаловать в ад». Это для всех, кто приезжает в гости к «Галатасараю».
Мне кажется, что надо отталкиваться от голов. Их будет много, как мне кажется. В своей истории команды сыграли дважды очные матчи. «Лацио» выиграл 3:1, а также была ничья 1:1. В целом результативно играют и те и другие, а «Галатасарай» почти в каждом матче и забивает, и пропускает.
Я вообще люблю эту ставку. Думаю, что сейчас будет так же. На верх очень неплохой коэффициент», — сказал Занозин.
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