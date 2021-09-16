«Сочи» — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Сочи» — СКА.



Ставка: победа СКА за 1.50.

«То, что сейчас происходит во взаимоотношениях ХК «Сочи» и СКА, мы уже на протяжении добрых трёх десятков лет видим в солнечном Татарстане, где есть две сурово ранжированные команды КХЛ. И ситуация, если в неё не углубляться, выглядит достаточно просто: в регулярном чемпионате «Нефтехимику» частенько дозволяется взбрыкнуть, а иногда для этого даже выписываются повышенные премиальные. Но в плей-офф будьте любезны стоять по стойке смирно, приложив лапу к уху, не жужжать, выполнять команды старшего, причём бегом. А если вдруг у старшего не пойдут голы, привозить себе самим. И всё это так, чтобы комар носу не подточил и все были уверены в непримиримости сражения.

Получается, на текущей повестке дня лишь один вопрос: дозволится ли сочинцам взбрыкнуть? А почему бы нет, собственно говоря? Должны же в питерском тренерском штабе посмотреть на свой ближайший резерв, так сказать, в боевой обстановке. Правда, взбрыкивал ХК «Сочи» в последний раз аж в декабре 2017 года. После этого было ещё восемь официальных матчей регулярного чемпионата КХЛ, где южане «не жужжали».

Думаю, не «зажужжат» они и на этот раз. И не потому, что СКА такой сильный, как раз питерцы сейчас вполне «съедобны» едва ли не для всех клубов КХЛ. Просто у самих сочинцев «жужжалка» нынче не та, слабенькая какая-то. И нынешняя серия из четырёх поражений подряд – лишнее тому подтверждение. А к этому ещё надо добавить, что в предыдущем туре «Ак Барс» их неслабо поистаскал. Откуда ещё силёнок и эмоций на СКА набрать?

В общем, визуально весьма тяжёлая, но на самом деле достаточно простая, как угол дома, гостевая победа СКА. По счёту загадывать не буду, но победа та будет в основное время», — сказал Лебедев.