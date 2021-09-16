«Айнтрахт» – «Фенербахче»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Айнтрахт» Франкфурт – «Фенербахче» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Айнтрахта» за 1.70.

«Матч, который, наверное, будет интересен в первую очередь тем, какими будут трибуны. Во Франкфурте, в его пригородах, в ближайших городах проживает довольно много этнических турок. И их, конечно, будет много на стадионе.

Да, Франкфурт — это команда, чьи болельщики уже отличались в Лиге Европы совершенно дикими по количеству выездами, акциями на домашнем стадионе. Но турки придут, и поддерживать они будут не «Айнтрахт».

Но всё равно для «Айнтрахта» это хорошая возможность здорово стартовать в еврокубке. Никакой другой вариант, кроме победы «Айнтрахта», здесь и рассматривать не надо. Коэффициент — 1.70. Не очень много, но вполне достаточно. Выглядит соблазнительно. Уверенность — 8 по 10-балльной системе», — сказал Андронов