«Локомотив» — «Марсель»: прогноз Эдуарда Мора на игру группового этапа Лиги Европы

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Локомотив» – «Марсель».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.99.



«Интересный матч предстоит. «Локомотив» сейчас в хорошей форме, особенно его атакующая линия. Хотя «Локо» и не играет первым номером, зато надёжно обороняется. А впереди подобраны хорошие исполнители, которые дополняют друг друга, могут создавать моменты и забивать голы (хотя и не атакуют большими силами). Смолов, Камано, Жемалетдинов – это главная атакующая сила, которая справляется со своими задачами. Мне понравился молодой француз Бека-Бека, у него хорошее будущее.

«Марсель» – это остроатакующая команда, играет в три защитника. Хорхе Сампаоли — сторонник атакующего футбола, и в «Марселе» это ему удаётся. Команда играет очень интересно.

Нас ожидает очень яркий матч. Преимущество будет у «Марселя», «Локомотив» будет контратаковать. Вроде бы кажется, что «Марсель» фаворит, но «Локомотив» может хорошо огрызаться, забивать умеет.



Я не исключаю, что «Локомотив» может победить. Я бы не стал гадать об исходе. А вот результативность наиболее очевидна. Обе команды регулярно забивают. Поэтому мой прогноз – ТБ 2.5», — сказал Мор.