«Ньюкасл» — «Лидс»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Лидс».
Ставка: победа «Ньюкасла» за 3.10.
«Сороки» потеряли несколько основных футболистов из-за травм и набрали лишь один балл за четыре тура в противостоянии с «Саутгемптоном» (2:2), оказавшись на предпоследней строчке. В прошлом туре они крупно уступили «Манчестер Юнайтед» (1:4), хотя долго не пропускали.
На мой взгляд, скоро команда включится в борьбу за сохранение прописки, а может и вовсе окажется в середине таблицы. Несмотря на счет, против манкунианцев она понравилась и местами демонстрировала очень классный футбол.
«Белые» идут немногим лучше сегодяшних визави — в их копилке два набранных балла. Сначала была ничья с «Эвертоном» (2:2), а затем и с «Бернли» (1:1). В предыдущий уик-энд коллектив не справился у себя дома с «Ливерпулем» (0:3), пусть и крупное поражение выглядело логичным исходом.
Думаю, гостям сегодня придется невероятно сложно, всё-таки они сейчас не в лучше форме. Хозяева же поля мне симпатичны по последним играм. На своем поле они, скорее всего, будут действовать с позиции силы», — сказал Павлюченко.
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