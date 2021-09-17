«Ньюкасл» — «Лидс»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Лидс».



Ставка: победа «Ньюкасла» за 3.10.



«Сороки» потеряли несколько основных футболистов из-за травм и набрали лишь один балл за четыре тура в противостоянии с «Саутгемптоном» (2:2), оказавшись на предпоследней строчке. В прошлом туре они крупно уступили «Манчестер Юнайтед» (1:4), хотя долго не пропускали.



На мой взгляд, скоро команда включится в борьбу за сохранение прописки, а может и вовсе окажется в середине таблицы. Несмотря на счет, против манкунианцев она понравилась и местами демонстрировала очень классный футбол.



«Белые» идут немногим лучше сегодяшних визави — в их копилке два набранных балла. Сначала была ничья с «Эвертоном» (2:2), а затем и с «Бернли» (1:1). В предыдущий уик-энд коллектив не справился у себя дома с «Ливерпулем» (0:3), пусть и крупное поражение выглядело логичным исходом.



Думаю, гостям сегодня придется невероятно сложно, всё-таки они сейчас не в лучше форме. Хозяева же поля мне симпатичны по последним играм. На своем поле они, скорее всего, будут действовать с позиции силы», — сказал Павлюченко.