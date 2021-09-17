«Адмирал» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Адмирал» — «Северсталь».



Ставка: ничья за 4.05.



«Что произошло в предыдущем матче «Северстали» в Хабаровске? Почему череповчане проиграли там, где не имели права проигрывать, если, конечно, хотят по итогам регулярного сезона оказаться выше той виртуальной линии, делящей все команды КХЛ на виннеров и лузеров? После начала выездной серии «Северстали» казалось, что северяне выглядят на выезде приличнее, чем дома. Но матч в Хабаровске напрочь разрушил все сложившиеся иллюзии.



А во Владивостоке будет ещё сложнее. Будут третьи сутки пребывания на Дальнем Востоке, и, хоть наши команды научились бороться с последствиями временной адаптации, как говорил дедушка Тихонов, «природу не обманешь». Что ни делай, все равно на третьи сутки пребывания в регионе с часовым поясом «+7» потенциал любой команды снижается, пусть и ненамного. Другое дело, что лидерам и даже середнякам, в принципе, даже пониженного потенциала хватает, чтобы не уезжать оттуда с пустыми руками, но хватит ли «Северстали»? Добавим сюда тот факт, что свой последний матч приморцы провели на сутки раньше череповчан, и после этого им не пришлось никуда летать.



В общем, всё идёт к тому, что «Адмиралу» пора одерживать первую победу после своего возвращения в КХЛ. Но вот так хоронить «Северсталь» я не стану. Предположу, что основное время завершится все-таки вничью, а второе очко хозяева наберут уже чуть позже. Победа все равно будет победой, а дальневосточный выезд «Северстали» не пройдет для нее напрасно, как прошел День взятия Бастилии для героя фильма «Любовь и голуби», — сказал Лебедев.