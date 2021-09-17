«Герта» — «Гройтер Фюрт»: прогноз Алексея Смирнова на матч Бундеслиги

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 5-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «Герта» — «Гройтер Фюрт».
Ставка: первый гол с 1-й по 28-ю минуту за 1.90.
«Хозяева испытывают тяжелые времена. После трех поражений подряд они наконец победили, но сделали это за счет большого труда в линии защиты и мастерства нападения при выходах в контратаки. Доминировать над «Бохумом» «старая дама» не смогла, да и не пыталась. Далее в расписании встреча с другим новичком Бундеслиги.
«Гройтер Фюрт» не смог удачно вписаться в высшую лигу Германии. В четырех турах гости заработали только одно очко. Правда, при всем хаосе от отсутствия баланса между линиями подопечные Штефана Ляйтля постепенно привыкают к этому новому вызову.
Я предполагаю, что в данном поединке обе стороны будут думать исключительно о победе. Скорее всего, «Герта» не станет играть закрыто, как это было в предыдущем туре. Бело-голубые прекрасно понимают, что с нынешним соперником можно и нужно играть смело в атаке. Думаю, что и «трилистники» не будут скромничать в битве с еще одной командой из низа таблицы. При своем положении гостям необходимо рисковать. Предлагаю поставить на быстрый гол», — сказал Смирнов.
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