«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Авангард».



Ставка: «Авангард» не проиграет за 1.61.



«Для меня в этой игре фаворитом является «Авангард», даже несмотря на то, что игра пройдёт в Екатеринбурге. Правда, сложно сказать, почему «Авангард» добьётся положительного результата, но мне кажется, что омичи как минимум не проиграют в основное время. Думаю, матч завершится со счётом 2:2. Можно, конечно, поставить на победу «Авангарда», а можно сделать ставку на то, что он не проиграет в основное время, я выберу второй вариант, он более надёжный.



«Автомобилист» выиграл четыре последних матча, даже несмотря на то, что травмирован основной вратарь Якуб Коварж, он выбыл до конца сезона, а это большая потеря для команды Билла Питерса.



У «Авангарда», наоборот, сейчас неудачная серия, три поражения подряд. В прошлом матче команда Боба Хартли проиграла в Магнитогорске 4:7 и поэтому к предстоящей игре подойдёт с максимальным настроем. Думаю, у неё получится прервать череду поражений.



Можно сказать, что «Авангард» сейчас вкатывается в сезон, он берёт очки с аутсайдерами чемпионата, а с лидерами омичи играют не очень успешно. Всегда после победы в сезоне команде в новом чемпионате нужно время, чтобы она набрала оптимальную форму. Думаю, что Омск всё-таки будет прибавлять от игры к игре и в итоге бороться за чемпионство», — сказал Вуйтек.