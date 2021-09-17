«Сассуоло» — «Торино»: прогноз Алексея Смирнова на матч Серии А

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 4-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Сассуоло» — «Торино».



Ставка: индивидуальный тотал «Сассуоло» больше 1 во 2-м тайме за 2.21.



«На данном этапе обе команды все еще вкатываются в сезон. Уже были матчи, в которым им не хватало то ли везения, то ли стремления. У «Торино» было максимально странное поражение от «Аталанты». «Сассуоло» же в минувшем туре потерял очки в битве с «Ромой», пропустив гол на 91-й минуте.



По результатам будущие соперники примерно равны, но для меня есть ощутимая разница в их действиях на поле. Если про «быков» можно сказать, что они страдают от некоторого отсутствия взаимопонимания и уверенности, то черно-зеленые демонстрируют обратное. Меня зацепил второй тайм в Риме в исполнении гостей, ведь коллектив Жозе Моуриньо получил целый ряд опасных атак. При этом команда Алессио Дионизи совсем не боялась желто-красных. Я считаю, что за счет характера у «Сассуоло» есть преимущество над своим противником.



Также стоит отметить и отсутствующих в составе гостей. Эту встречу пропустят нападающий Андреа Белотти и защитник Армандо Иццо, получившие травму в матче против «Салернитаны». Под вопросом участие Симоне Верди, Коффи Джиджи и Симоне Дзадза. Предположу, что даже если в первом тайме хозяева не смогут пробить стену обороны оппонентов, то сделают это после перерыва», — сказал Смирнов.