«Уфа» — «Химки»: прогноз Егора Титова на матч 8-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч восьмого тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» – «Химки».
Ставка: «Уфа» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.03.
«Уфа», как мы можем заметить, меняется в последнее время. Это уже не та «Уфа», что была при Вадиме Евсееве. Команда стала гораздо более весёлой, где-то даже смелой. Нет сейчас принципа — сыграть на ноль. Но этого стоило ждать. Стукалов ведь и в «Велесе» показывал свои принципы построения футбола. Он старается выстраивать комбинационный футбол, местами атакующий. Но здесь, конечно, возникает вопрос комплектования состава. У «Уфы» состав очень скромный. Но при этом мы видим, как раскрывается Агаларов сейчас. Забивает нападающий почти в каждом матче, хотя не всегда выходил с первых минут. Он отметился и за молодёжку, даже в игре с Испанией. И «Уфа» забивает сейчас почти в каждой встрече.
«Химки» принято считать крепкой командой, которая может укусить кого угодно. Но в этом сезоне явно есть проблемы. Если взять ещё прошлый сезон, то за последние 10-12 игр лишь раз победили. Удалось выиграть в Краснодаре — 1:0. Проблемы есть, голы даются с трудом, в основном со стандартов. Глушаков забил «Спартаку» со штрафного, например.
Думаю, что игра не будет скучной. «Уфа» постарается сыграть от себя, на победу. И я бы взял вариант «Уфа» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча». Уверен в ставке на восемь из 10. Эмоционально «Уфа» выглядит более крепко, чем «Химки», на мой взгляд».
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