«Крылья Советов» — «Ростов»: где играют, во сколько начало, кто главный судья, какой канал

18 сентября состоится матч восьмого тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в городе Самара. Начало — в 16:30 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале «Матч Премьер».



Главным арбитром назначен Игорь Панин. На кромках поля ему будут ассистировать Игорь Демешко и Рустам Мухтаров, а резервный судья — Кирилл Силантьев. За VAR отвечает Евгений Турбин, AVAR — Илья Елеференко. Инспектором был выбран Фейзудин Эрзиманов.



Отметим, что букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам поля: поставить на победу «Крыльев Советов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех «Ростова» оценён экспертами в 3.55. Ставки на ничью принимаются за 3.40.