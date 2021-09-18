«Интер» — «Болонья»: прогноз Александра Шмурнова на матч Серии А

Известный спортивный журналист и комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч четвёртого тура итальянской Серии А «Интер» Милан — «Болонья».

Ставка: «Интер» забьёт в обоих таймах за 1.91.

«На мой взгляд, «Интеру» как-то сильно не везёт в последних двух матчах. Команда начинает здорово, игру ведёт лихо и с разнообразием. Хорош Мартинес, полезен Джеко. Из глубины у Барелла и Чалханоглу получаются взрывные переводы. Может быть, фланги работают не так хорошо. «Интер» открывает счёт в матче с «Сампдорией», даже забивает два мяча в первом тайме. С «Реалом» команда в первом тайме играла чуть ли не с позиции силы и имела великолепные шансы.



На мой взгляд, не должно ничего измениться, несмотря на то, что и с «Сампдорией» очки потеряны, и «Реалу» команда проиграла. Начало матча с «Болоньей» будет бурным. Я думаю, «Интер» забьёт. Теперь давайте перейдём ко второму тайму. Что там можно разглядеть?



Даже если «Болонья» отыграется, и счёт станет 1:1, что-то новенькое просто обязан придумать для своей команды Симоне Индзаги. Мистическим образом я рассчитываю на Артура Видаля и Алексиса Санчес, который пока сидит глубоко в запасе. За «Болонью» играет их старый приятель Гари Медель. Для того, чтобы пробить его стену, нужны хорошо знакомые ему люди. Вышедшие на замену у «Интера» должны быть более эффективны, чем раньше.



Второй тайм тоже должен получиться результативным. В конце концов, в этом сезоне был матч, когда «Интер» забил трижды во втором тайме. Я вам предлагаю вариант «Интер» забьёт в обоих таймах. «Болонья», конечно, команда странная: было и 0:0 с «Аталантой», а было и 3:2 с кучей красных с «Салернитаной». Там положиться на статистику нельзя», — сказал Шмурнов.