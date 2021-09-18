«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: где смотреть матч АПЛ, прямой эфир, когда начало

18 сентября состоится матч пятого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Начало игры — в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех «Саутгемптона» оценён экспертами в 16.00. Ставки на ничью принимаются за 8.20.



Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08. Поставить на «обе забьют» можно за 2.19.