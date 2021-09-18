ЦСКА — «Спартак»: дата матча, во сколько начало дерби, какой канал покажет, трансляция

20 сентября состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак». Главное дерби страны начнётся в 19:30 мск. Прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



Букмекеры считают фаворитами встречи хозяев поля. Поставить на ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50, это примерно 39% вероятности. Сделать ставку на «Спартак» предлагают за 2.85 (34%). А ничья оценена экспертами в 3.50 (27%).



Эксперты ждут результативный матч. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90, а на то, что команды на двоих не смогут добраться до отметки в три забитых мяча, можно поставить с коэффициентом 1.97. На «обе забьют» ставки принимаются за 1.73. В случае, если хотя бы одна команда не сможет поразить ворота соперника, сыграет коэффициент 2.10.