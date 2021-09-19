«Вест Хэм» — «МЮ»: где покажут, во сколько начало матча, сыграет ли Роналду

19 сентября состоится матч пятого тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Португальский форвард Криштиану Роналду попал в заявку «МЮ» и готов выйти на поле.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Ман Юнайтед» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех «Вест Хэма» оценён экспертами в 4.35. Ставки на ничью принимаются за 3.85.



Букмекеры считают, что матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Ранее букмекеры оценили шансы Роналду забить в третьем матче подряд.