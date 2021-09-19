«Ювентус» — «Милан»: эксперты назвали фаворита центрального матча тура Серии А

19 сентября состоится матч четвёртого тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Милан». Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех «Милана» оценён экспертами в 3.75. Ставки на ничью принимаются за 3.70.
Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Гол Альваро Мораты оценён в 2.50, гол Пауло Дибалы — в 2.40, а гол Анте Ребича — в 3.30.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.65, на пенальти — за 2.55, на удаление — за 4.15.
Ещё больше о матче «Ювентус» — «Милан» — на сайте Betassist.
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