«Тоттенхэм» — «Челси»: где покажут, смотреть онлайн, прямой эфир матча АПЛ
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19 сентября состоится матч 5-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Челси». Начало игры — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех «Тоттенхэма» оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 3.85.
Букмекеры не считают, что матч «Тоттенхэм» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.04, на пенальти — за 2.80, на удаление — за 5.00.
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