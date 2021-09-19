ЦСКА — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на московское дерби в РПЛ

Известный спортивный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 8-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак».
Ставка: ничья в первом тайме за 2.32
«Большой матч лично для Руя Витории. После поражения от «Легии» ему просто необходимо в этой игре набирать максимум. Кресло под ним и так шатается, а ведь может и выбросить португальца. Поэтому дерби проигрывать никак нельзя.
На Алексея Березуцкого, мне кажется, давление куда меньше. И у него проще ситуация, когда ты готовишься всю неделю к одной игре.
Кардинальные изменения в атаке, потому что Соболев не сыграет из-за перебора желтых карточек. Не очень понятна судьба Заболотного и его появление в этой игре. Плюс Зобнин вылетел у «Спартака». Команды с проблемами в обороне. Но возможно, что будут и проблемы в атаке. Всё это важные моменты перед стартовым свистком в этой игре.
Поэтому я думаю, что здесь нам стоит ждать ничьи в первом тайме. Мне кажется, как одни, так и другие аккуратно подойдут к игре. Никому нельзя проигрывать», — сказал Казанский.
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