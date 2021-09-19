ЦСКА — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на столичное дерби в РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.60.

«Конечно, в прошлые годы этот матч будоражил, а сейчас обе команды играют неважно.



Думаю, что будет ничья, обе забьют и тотал меньше 2.5 мяча. У «Спартака» не будет Зобнина, у ЦСКА не будет Фернандеса, ещё и Влашич уехал — это всё-таки атака, поэтому не думаю, что много голов здесь будет забито.



ЦСКА недоукомплектован, а «Спартак» не играет в силу своих игроков. Думаю, что будет ничья», — сказал Ловчев.

Напомним, главное дерби чемпионата России пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Арбитром встречи назначен опытный Сергей Карасёв.