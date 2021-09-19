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«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Ильи Казакова на матч чемпионата Англии
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Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч пятого тура чемпионата Англии сезона-2021/2022 «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: обе забьют за 1.72.

«Мне кажется, в этой игре надо ставить на то, что обе команды забьют. Это было в половине случаев в последнее время.

С приходом Криштиану Роналду «Манчестер Юнайтед» немного переоценён. Сейчас он играет на выезде против соперника, который пока не проигрывал. «Вест Хэм Юнайтед» всегда действовал очень уверенно против «красных дьяволов».

В последних матчах между соперниками было абсолютное равенство. Поэтому я думаю, что обе команды забьют. На девять из 10 уверен в этом пари», — сказал Казаков.

Напомним, что матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Ранее букмекеры оценили шансы Роналду забить в третьем матче подряд.

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